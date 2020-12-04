Распространение коронавируса в России замедлилось

Темп распространения коронавируса в РФ замедлился, заявила Голикова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в пятницу, 1 декабря рассказала о динамике распространения коронавируса в России.

"В среднем в стране динамика эпидемического процесса позволяет нам с осторожностью судить о некотором замедлении темпа распространения новой коронавирусной инфекции", - передает слова Голиковой агентство РИА Новости.

Согласно последним данным оперативного штаба за последние сутки в России выявлено 27 403 случая коронавируса. Всего за весь период пандемии в стране зафиксировано 2 402 949 инфицирования COVID-19. Жертвами инфекции стали 42 176 человек. Медики провели свыше 70 миллионов тестов на выявление болезни.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин завил, что в Москве, 4 декабря, за пять часов на прививку от коронавируса зарегистрировалось свыше пяти тысяч человек, среди которых люди из первой группы риска - учителя, медики и социальные работники.