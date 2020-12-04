Еврокомиссия раскритиковала санкции США по «Северному потоку 2» Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Европу возмутила очередная попытка США повлиять на внутренние дела союза. Еврокомиссия выступила против очередного пакета санкций Вашингтона, направленных на европейские компании, помогающие достроить «Северный поток 2».

Как сообщил представитель пресс-службы ЕК Петер Стано, американские санкции в Евросоюзе посчитали нарушением международного права.

«Экстерриториальное применение санкций противоречит международному праву. Европейская политика определяется в Европе, а не в третьих странах», — цитирует его РИА «Новости».

Конгресс США накануне согласовал проект военного бюджета на следующий год. В нем есть пункт про «Северный поток 2». Вашингтон собирается наказать компании ЕС, предоставляющие страховые и технические услуги российскому «Газпрому», а также содействующие продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов.

Третьи страны не должны лезть в дела Европы и тем более вводить санкции «в отношении компаний ЕС, ведущих законный бизнес», отметил Стано. Он рассказал, что в Еврокомиссии разрабатывают предложения, «повышающие устойчивость Европы» к американским санкциям. Скоро они будут представлены.

Свое недовольство выразил и немецкий бизнес. Он потребовал от американцев не вмешиваться во внутренние экономические вопросы Европы, иначе он не признает санкции США.