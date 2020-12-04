Голикова заявила о снижении распространения коронавируса в 61 регионе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о динамике развития коронавируса в регионах.

"По сравнению с 1 ноября число регионов, в которых отмечено замедление распространения новой коронавирусной инфекции или некоторая стабилизация, возросло с 50 до 61. Число регионов, в которых продолжается рост заболевания, снизилось с 33 до 23", - передает слова Голиковой агентство РИА Новости.

Также она отметила, что в целом отмечено замедление распространения инфекции по всей России.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина в стране началась вакцинация населения от коронавирусной инфекции.

Мэр Москвы Сергей Собянин 4 декабря заявил, что уже более пяти тысяч пациентов зарегистрировались на прививку.

Согласно последним данным в России за последние сутки выявлено свыше 27 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии оперативным штабом выявлено 2 402 949 случаев новой болезни.