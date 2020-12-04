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Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями

Работа политика будет направлена на «достижение целей устойчивого развития»
Татьяна ЖУКОВСКАЯ
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Путин назначил Анатолия Чубайса на новую должность

Путин назначил Анатолия Чубайса на новую должность

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса специальным представителем главы государства по связям с международными организациями. Соответствующий приказ был опубликован на сайте Кремля.

Решение президента вступила в силу с момента его подписания. В указе сказано, что работа Чубайса будет направлена на «достижение целей устойчивого развития».

Когда стало известно, что Чубайс подал в отствку с поста главы госкорпорации «Роснано», всем стало интересно, что с ним будет дальше, где теперь он окажется. Чубайс с самого начала 90-х остается в верхних эшелонах власти.

Ему прочили и пост в ООН, и шефство над Арктикой, и почетную пенсию в виде советника по каким-нибудь не самым важным вопросам, и даже полагали, что он вернется в политику, но выбор президента пал на международные организации.

Анатолий Чубайс: досье KP.RU