Две собаки задушили женщину во время прогулки Фото: Евгения ГУСЕВА

На севере Уэльса в британском городе Рексем произошел ужасный инцидент - на улице обнаружили случайно задушенную собаками женщину.

Жертвой случившегося оказалась 47-летняя Дебора Мэри Робертс, которая вышла на прогулку со своими питомцами: двумя стаффордширскими бультерьерами Тайсоном и Руби. О случившемся стало известно изданию Daily Mail.

Предполагается, что в какой-то момент Дебора не угналась за животными или споткнулась, в результате чего упала, а те в свою очередь ненароком закрутили поводки вокруг ее шеи до смерти.

Также следователи выяснили, что женщина часто вешала поводки на шею, когда отпускала собак побегать. Не исключается, что это может быть связано с тем, что любительница животных страдала болезнью Гентингтона, которая часто сопровождается нарушением координации движений. После падения на землю собаки, пытались помочь своей хозяйке, однако в результате их старания привели к обратному - они туго затянули поводки у нее на шее.