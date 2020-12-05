Врач сказала, почему коронавирус не передается просто "через воздух" Фото: Иван МАКЕЕВ

С началом пандемии коронавируса у людей по всему появилось множество вопросов о болезни, в частности и о том, как она передается. Эксперт kp.ru, кандидат медицинских наук, врач-вирусолог высшей категории Анна Дёмина объяснила, передается ли covid-19 через воздух.

По ее словам, согласно актуальным научным данным, коронавирус может передаться только через мелкие капли.

- Просто "через воздух" заразиться нельзя, поскольку без влажной среды вирус гибнет, - рассказала врач "Комсомолке".

Напомним, специалисты отмечают три основных пути заражения коронавирусом: воздушно-капельный, воздушно-пылевой и орально-фекальный. Для того, чтобы сохранить свое здоровье и обезопасить себя от вируса следует чаще мыть руки с мылом, носить маски и перчатки. а также отказаться от рукопожатий и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

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