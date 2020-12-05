В Бейруте предварительную стоимость реконструкции порта после взрыва оценили в 2,5 миллиарда долларов

ЧП в Бейруте Фото: REUTERS

В Бейруте рассчитали предварительную стоимость реконструкции порта, где произошел мощнейший взрыва.

Согласно расчетам специалистов из Евросоюза, ООН и Всемирного банка, на восстановление восстановление потребуется примерно 18 месяцев и около 2,5 миллиардов долларов. Такие данные приводит газета The Daily Star.

- Международные доноры, которые будут спонсировать программу реконструкции Бейрута, исходят из того, что в Ливане будет сформировано в ближайшее время заслуживающее доверия правительство, которое возьмется за проведения реформ, - подчеркивает издание. В частности, речь идет об установлении контроля за движением капиталов.

Напомним, 4 августа 2020 года в столице Ливана, городе Бейрут, в районе порта произошел взрыв. Его мощность оказалась настолько сильной, что очевидцы сравнили происходящее с разрывом атомной бомбы, а сам взрыв оказался эквивалентен землетрясению, магнитудой 4,5 баллов. В результате случившегося погибли десятки человек.

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