Росгвардия опубликовала документы об участии войск НКВД в боях за Москву. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Росгвардия обнародовала архивные документы об участии войск НКВД в боях под Москвой в 1941 году.

"Рассекреченные архивные документы опубликованы Федеральной службой войск национальной гвардии к Дню воинской славы России", - сказали в Росгвардии ТАСС.

Документы свидетельствуют не только об участии войск НКВД в боях под Москвой. В них описаны подвиги сотрудников наркомата, уничтожавшие танки и пехоту нацистов, защищавшие грузы на железной дороге, разминировавшие к ним подходы и восстанавливающие поврежденные линии связи.

Напомним, что 5 декабря 1941 года под Москвой советские войска отразил гитлеровское контрнаступление и отбросили на сотни километров от столицы немецкие воска.

В ожесточенной битве за Москву приняли участие войска НКВД - четыре дивизии, две бригады, ряд отдельных воинских частей и три бронепоезда.