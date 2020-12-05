Потери Украины от строительства "Северного потока — 2" назвал эксперт

Украина будет терять несколько миллиардов долларов в год из-за сокращения транзита газа через свою территорию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук заявил, что строительство "Северного потока -2" принесет Украине убытки. Так, страна будет терять несколько миллиардов долларов в год из-за сокращения транзита газа через свою территорию.

"Не исключено, что часть затрат на содержание трубы переложат на украинских потребителей — людей и бизнес, так что газовые платежки могут взлететь", — пояснил специалист изданию «Страна».

Напомним, что достройка проекта замкнет газовое кольцо в Европе и обеспечит этим энергоресурсом страны, которые не покрывались "Северным потоком" и "Турецким потоком". К их числу относятся Чехия, Венгрия, Италия.

"Поэтому в перспективе транзит российского газа через нашу трубу может очень серьезно сократиться. И объемов транзита может не хватить даже для самоокупаемости украинской ГТС", — отмечает Корольчук.

По мнению Ковальчука, проект завершится к апрелю — июню 2021 года, хотя ранее заявляли, что газопровод будет достроен до конца года.

Напомним, «Северный поток-2» подразумевает прокладку двух нитей газопровода общей протяженностью 2,5 тысячи километров от России до Германии.