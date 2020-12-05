Вакцинация от коронавируса началась в Москве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцинация от коронавируса началась в столице. Старт программы анонсирован на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Ранее градоначальник отметил, что в первые часы после открытия регистрации, на прививку записалось свыше пяти тысяч человек. Среди них люди из первой группы риска - учителя, медики, соцработники.

Прививка будет делаться препаратом центра имени Гамалеи «Спутник V».

На бесплатную вакцинацию москвичи могут записаться в один из 70 пунктов, которые будут работать с 8:00 до 20:00.

Оставить заявку нужно на портале mos.ru. Сделать это можно только тем, кто прикреплен к столичным поликлиникам.

Пациент должен прийти с паспортом, полисом ОМС и справкой с работы с указанием должности.

Врач осмотрит пациента, разморозит вакцину, что займет около 15 мин. После укола врачи должны понаблюдать за пациентом еще 30 минут.

В прививке будет отказано людям с хроническими заболеваниями, недавно сделавшим прививку от другой болезни и людям старше 60 лет.