Путин поздравил россиян с Днем волонтера. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем волонтера.

«Сегодня весь мир отмечает День добровольца и волонтера. Поздравляю с этим миллионы - миллионы! - я не оговорился, граждан России, которые совершают добрые поступки ради других», - сказал президент на встрече с волонтерами России.

Он подчеркнул, что российские власти ценят труд добровольцев и будут создавать условия для их деятельности. Глава государства подчеркнул, что в 2020 году в волонтерских проектах страны приняли участие 15 миллионов россиян. Но людей, совершающих добрые поступки, гораздо больше.

«Великодушные, бескорыстные, искренние поступки совершают всё больше и больше людей, причем самых разных профессий и возрастов», - подчеркнул президент.

Путин отметил, что по всей стране организовано множество волонтерских центров, появляются благотворительные организации. Президент отметил, что совершать добрые и бескорыстные поступки - суть русской культуры и истории.