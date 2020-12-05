В России продлили выдачу бесплатных лекарств зараженным COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российское правительство приняло решение продлить на январь следующего года выдачу бесплатных лекарственных препаратов зараженных коронавирусной инфекцией пациентам, которые проходят курс лечения на дому. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

Для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией ведомство в России одобрило шесть лекарств: фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин, препараты интерферона-альфа, а также ремдесивира, умифеновира.

На выдачу бесплатных лекарств больным правительство выделило из федерального бюджета около пяти миллиардов рублей. По оценке экспертов Минздрава, бесплатные препараты в регионах страны получат более 640 тысяч амбулаторных инфицированных.

Как сообщал сайт Kp.ru, сегодня Минздрав также зарегистрировал предельную отпускную цену на отечественную вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Два компонента препарата будут стоить максимум 1 942 рубля.