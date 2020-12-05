Голикова назвала осенний период пандемии коронавируса более сложным Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский вице-премьер Татьяна Голикова назвала осенний период пандемии коронавирусной инфекции в стране более сложным, чем весенний. Об этом она заявила в субботу, 5 декабря, во время марафона «МыВместе».

- Весенний этап и так был сложным, ведь мы учились взаимодействовать, слушать и слышать, а сейчас на этом этапе, более сложном, осеннем, добровольцы уже в более существенном объеме присутствуют в медицинских организациях, - отметила она.

Татьяна Голикова поблагодарила медиков и волонтеров, которые работают в социальных учреждениях даже во время такой сложной эпидемиологической ситуации. Вице-премьер отметила, что в начале эпидемии никто не мог бы и подумать, что добровольцы станут столь важным ресурсом.

Политик также объяснила, для чего власти страны ввели самоизоляцию для пожилых граждан: такое решение приняли, чтобы спасти жизни людей старшего поколения, так как они в силу возраста подвержены хроническим заболеваниям.

Как писал сайт kp.ru, сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается достаточно стабильной. Несмотря на то, что в настоящее время не наблюдаются значимого прироста заболевших, глава ведомства посоветовал сохранить меры предосторожности.

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