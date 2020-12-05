Оппозиция Армении выдвинула Пашиняну новый ультиматум Фото: REUTERS

Армянская оппозиция, в субботу устроившая митинг и шествие в центре Еревана, завершила демонстрацию у правительственной дачи премьер-министра страны Никола Пашиняна. Там оппозиционеры выдвинули политику новый ультиматум: они потребовали, что он ушел в отставку до 8 декабря, угрожая новыми протестами. Об этом 5 декабря сообщает издание ТАСС.

- Мы требуем, чтобы до 12:00 (11:00 по московскому времени) 8 декабря Никол Пашинян ушел в отставку. Если он не уйдет, то мы организуем акции протеста по всей стране, - заявил глава оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Армянская оппозиция завершила демонстрацию в Ереване у правительственной дачи премьер-министра Фото: REUTERS

Сегодня оппозиционеры после митинга на площади Свободы начали шествие к правительственным дачам на улице Прошяна, перекрыв центральный проспект Баграмяна. Полиция в демонстрацию решила не вмешиваться.

Оппоненты Пашиняна возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы в Армении Фото: REUTERS

Оппозиционеры считают, что подписанное премьер-министров Армении 9 ноября соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией государства. Оппоненты Никола Пашиняна также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы в Армении.