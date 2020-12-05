Россиянам разрешили выпить шампанского после вакцинации от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям России можно выпить несколько бокалов шампанского после вакцинации от коронавирусной инфекции, однако злоупотреблять алкогольными напитками после введения прививки не следует. Об этом сообщил в интервью РБК ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Эксперт отметил, что рекомендация не пить спиртные напитки является стандартной при любой вакцинации.

- Когда идет иммунный ответ, не стоит мешать организму, злоупотребляя алкоголь. А вот выпить немного шампанского будет даже правильным решения. Хорошее настроение для иммунной системы не менее важно, чем отказ от излишнего употребления спиртного, - согласился с мнением коллеги профессор МГУ Алексей Аграновский.

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова призвала россиян не пить спиртное 42 дня после введения вакцины от коронавирусной инфекции, поскольку именно столько длится процесс формирования иммунитета. В этот период также следует воздержаться от посещения мест массового скопления людей, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию.