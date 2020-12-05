"Нельзя играть против правил": Мария Захарова ответила на призыв посольства США ввести мораторий на строительство "Северного потока - 2"

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила США о необходимости следовать правилам, чтобы быть ответственным игроком в международной политике.

По словам российского дипломата в ответ на призыв посольства США ввести мораторий на строительство "Северного потока - 2"," российская труба, куда, когда и как бы она ни шла, какими бы договорами она ни была легитимизирована, вызывает у Америки одну реакцию - политической агрессии и незаконного противодействия".

- Хочется сказать Вашингтону: "Нельзя играть против правил. Если вы хотите быть ответственным игроком в международной экономике, надо играть по правилам". Знаете, кто это произнёс? Кондолиза Райс и снова в контексте российского газа <...> Время вернуло США их же призыв, - написала дипломат у себя в посте на Фейсбуке.