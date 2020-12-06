Синоптики рассказали о "пушкинской" погоде на следующей неделе в Москве

В Москве ожидается повышенное атмосферное давление - в отдельные дни на 20 мм рт. ст. выше нормы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителей Москвы ожидает мороз и солнце на неделе с 7 по 13 декабря. Временами температура достигнет минус 15 градусов, но значительных осадков не ожидается, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик также отметил в разговоре с ТАСС, что погода в столичном регионе будет зимней, а температура будет ниже нормы на один - два градуса всю первую часть недели. При этом небо будет ясным, а погода солнечной, как в стихотворении "Зимнее утро" Александра Пушкина.

- "Мороз и солнце", но, эх, снега не хватает, - отметил Вильфанд.

Метеоролог также сообщил, что морозы до минус пятнадцати градусов будут сохраняться в Москве в течение двух ближайших недель. При этом существенных осадков не выпадет, а нынешнюю зиму Вильфанд назвал "вполне нормальной".

При этом он обратил внимание на сильное повышение атмосферного давления - на 20 миллиметров ртутного столба выше нормы.

Ранее сайт KP.ru сообщал о грядущей мягкой и умеренно снежной зиме в столице.