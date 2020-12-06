Число бюджетных мест в 2022 году увеличат на 6,5%

Валерий Фальков заявил о важности для вузов оставаться интересными абитуриентам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России к 2022 году станет на 6,5% больше бюджетных мест в высших образовательных учреждениях, заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" глава Минобрнауки Валерий Фальков.

- До 1 октября все вузы опубликовали специальности и перечень, и количество бюджетных мест, так как распределение прошло до середины июля. В понедельник будет отписан приказ на 6,5% увеличить места - это уже на 2022 год. К середине мая произойдет распределение, и вузы будут знать, сколько мест будет в 2022 году, - заявил Валерий Фальков рассказал в программе "Родительский вопрос".

Министр также отметил, что университеты должны оставаться интересными.

- Вузам надо постараться быть интересными. Зачастую абитуриенты голосуют в пользу качественного образования ногами. Вузам надо работать над тем, чтобы это был по-настоящему интересный университет, - заключил Валерий Фальков.