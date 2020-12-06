Организаторы прокомментировали сообщения о нарушениях на съемках "Песни года" Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Москве на съемках концерта "Песня года" на площадке "ВТБ-Арена" были соблюдены все санитарные норм по борьбе с распространение коронавируса. Об этом заявили организаторы мероприятия.

В частности, по словам пиар-директор организатора мероприятия компании АРС Дарьи Белозеровов, зрители были в масках и зал был заполнен всего на 25%, согласно требованию Роспотребнадзора. Об этом она рассказала ТАСС.

Ранее же появилась информация о том, что на съемках якобы не соблюдалась социальная дистанция в зале и не все присутствующие были в масках.

Как писал сайт kp.ru, в силу пандемии в "ВТБ-Арене" на главном новогоднем концерте собрались порядка двух тысяч зрителей. Все они были в масках и в перчатках. Без этих средств индивидуальной защиты в зал нельзя было попасть. Одной из первых на мероприятие приехала София Ротару, а следом за ней прибыли Филипп Киркоров, Арсен Айрапетов, Полина Гагарина и другие участники.

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