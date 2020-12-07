Онищенко выступил против долгих выходных на Новый год

Геннадий Онищенко предложил сделать 31 декабря выходным днём Фото: Евгения ГУСЕВА

Долгие праздничные выходные после Нового года негативно влияют на здоровье россиян и на экономику, поэтому от них следует отказаться, заявил депутат Госдумы и академик РАН Геннадий Онищенко.

- Вы обратитесь в институт Склифосовского, они вам скажут, что первая декада января – это самые напряжённые дни для скорой помощи, и так по всей стране. Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее, - напомнил Онищенко в разговоре с РИА Новости.

Бывший главный санврач России также отметил, что в предыдущие годы такая статистика по России немного снижалась благодаря поездкам людей в другие страны, но во время грядущих праздников этого не произойдёт.

Говоря об уроне для экономики, Онищенко заявил, что население остальных стран отмечает новогодние праздники, и возвращается к работе.

- Пусть 31 декабря выходной, потому что всё равно никто не работает, - также считает академик.

Напомним, правительство ранее приняло решение сделать выходным последний день 2021 года. Как сообщал сайт KP.ru, благодаря тому, что 2 и 3 января 2022 года - суббота и воскресенье, выходные перенесут на 5 ноября и 31 декабря 2021 года.