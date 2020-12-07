Ученые назвали пиковые даты пандемии в Москве и Санкт-Петербурге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые из СПбГУ, создавшие новую математическую модель прогнозирования распространения коронавируса, назвали даты, на которые придется пик заболеваемости в Москве и Санкт-Петербурге.

Согласно их расчетам, максимальные показатели будут фиксироваться в столице с 10 по 12 декабря (149-151 одновременно болеющих), а в Санкт-Петербурге с 15 по 16 декабря (64-65 тыс. пациентов).

По России в последние пару недель ежедневно фиксируется 24-27 тыс. новых случаев заболевания ежедневно. Опираясь на данные показатели, исследователи делают выводы, что темпы прироста сохранятся еще 7-10 дней, а после пойдут на спад.

В итоге страна выйдет на пик заболеваемости только к 22 декабря. Тогда общее количество больных, имеющих активный подтвержденный диагноз, будет от 514 до 517 тыс. человек.

Заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики вуза Виктор Захаров объяснил, что для расчетов была составлена новая математическая модель, так как алгоритм, выведенный весной, не отражает динамику распространения коронавируса. В основу были положены данные из страны, где ситуация и меры профилактики максимально похожи на российские, но события там развиваются на пару недель быстрее, чем у нас.

- Динамические показатели, характеризующие течение эпидемии, появлялись бы раньше минимум на три недели или месяц, — объясняет Виктор Захаров «Известиям». — Поэтому мы, например, не взяли Германию — она очень близка к нам по времени развития пандемии. Не взяли и Китай, меры в котором несопоставимы с нашими.

С приходом пандемии коронавируса в мире заразились более 66,5 млн человек, умерло от заболевания более 1,5 млн человек. В России, зарегистрировано 2 460 770 случаев заражения, умерло 43 141 человек. Победить болезнь смогли 1 937 738 человек.

Тем временем, в Москве началась вакцинация от коронавируса. С учетом появления вакцины, врачи прогнозируют победу над пандемией к лету 2021 года.

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, по какому принципу действует вакцина от коронавирусной инфекции, сообщает ФАН.