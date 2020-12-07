Более 300 человек госпитализированы и один погиб из-за неизвестной болезни в Индии

На юге Индии госпитализировали более 300 человек из-за неизвестной болезни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На юге Индии умер от неизвестной болезни житель города Элуру в штате Андхра-Прадеш. Ещё 315 человек госпитализировали со схожими симптомами, сообщает газета The Hindu.

Среди госпитализированных пациентов 70 женщин и 46 детей.

Врачи рассказали, что все поступившие в больницы люди жалуются на головную боль, обмороки, симптомы эпилепсии с появлением пены изо рта и головокружение. Большинство из них в стабильном состоянии, а результаты их тестов на коронавирус дали отрицательный результат. Сообщается, что более 180 человек уже выписали из больницы, около 160 остаются на лечении.

Сотрудники местной системы здравоохранения сообщили, что возбудитель болезни пока не найден. Сейчас в лаборатории судебно-медицинской экспертизы изучают образцы воды, еды и крови пациентов. Специалисты предполагают массовое заражение из-за загрязнения воздуха или из-за употребления некачественных продуктов.

Ранее сайт KP.ru сообщал о заражении более 200 рыбаков в Сенегале неизвестным заболеванием, из-за которого тела пациентов покрылись струпьями. Власти закрыли доступ к участку воду в океане, где рыбачили все госпитализированные.