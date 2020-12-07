Россиян предупредили о подорожании говядины

Производители предупредили о росте цен на говядину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России могут значительно подняться цены на говядину, сообщили в Национальном союзе мясопереработчиков. Стоимость мяса может подняться на треть из-за изменений в таможенном регулировании товара.

Комиссия правительства в начале ноября одобрила отмену с 1 января 2022 года тарифных квот на ввоз в Россию мяса крупного рогатого скота. Кроме того, комиссия ввела "плоскую" ставку таможенной пошлины 27,5%.

Ввозить в Россию определённый объём мяса можно было по льготной ставке с 2003 года.

Национальная мясная ассоциация предложила пересмотреть тарифную политику, поскольку страны, в отношении которых не введено продэмбарго и льготная ставка которых составляет 15% для ввоза говядины, не реализуют её полностью, сообщает РБК. Государства, имеющие квоту, могу ввезти в Россию 417 тысяч тонн мяса, но в 2020 году завезли порядка 200 тысяч тонн. Поэтому ассоциация считает механизм квот неэффективным.