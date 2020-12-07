В Кремле назвали успешной программу импортозамещения продуктов в России

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская программа импортозамещения продуктов показала себя как успешная. Такую оценку дал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

По его словам, нашей стране удалось заместить большую часть самых важных импортных товаров за счет собственного производства. При этом представитель Кремля отметил, что задачи полностью отказаться от импорта продуктов перед Россией не стояло, а на 100 процентов все свое не производит ни одно государство.

«Программа успешна. В конце концов, цели стопроцентного импортозамещения, включая все нюансы пищевой промышленности и так далее, всех присадок, - ни одна страна этого не делает», - заявил пресс-секретарь президента России.

Таким образом Песков ответил вопрос, согласны ли в Кремле с исследованием Национального рейтингового агентства, которое показало, что страна не смогла за счет внутреннего производства заместить поставки основных категорий импортных продуктов, в том числе запрещенных к ввозу в рамках контрсанкций.