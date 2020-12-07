Путин побеседовал с Меркель о вакцине и горячих точках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидеры России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор в понедельник, 7 декабря, в ходе которого обсудили работу обеих стран над вакциной и ситуацию в Нагорном Карабахе и Донбассе.

Как сообщили в Кремле, главы государств договорились о дальнейших контактах Минздравов ФРГ и России по вопросу вакцин от коронавируса, а также подчеркнули необходимость подключения специализированных международных структур к работе Центра гуманитарного реагирования.

«В контексте взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции условлено о дальнейших контактах между министерствами здравоохранения России и ФРГ, в частности, по вопросам вакцин», - сказано на сайте Кремля.

Путин и Меркель считают, что по Донбассу у минских соглашений не может быть альтернатив. Они выразили удовлетворение выполнением договоренностей Киевом. Однако лидеры были озабочены отсутствием прогресса в реализации аспектов «Минска-2» и решений «нормандской четверки», хотя общее перемирие в регионе их удовлетворяет.

«Путин и Меркель договорились продолжить работу в "нормандском формате", в том числе по линии политсоветников лидеров РФ, ФРГ, Франции и Украины», – говорится в сообщении.

Лидеры России и ФРГ выразили обоюдное согласие и дальше работать в рамках Минской группы ОБСЕ.

Подробно обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Путин рассказал коллеге о предпринятых посреднических усилиях с целью прекращения военных действий, а также о деятельности российских миротворцев, развернутых по просьбе Баку и Еревана вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора.