После перестрелки на российско-украинской границе возбудили уголовное дело Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После перестрелки на границе России и Украины возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь военнослужащего. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "Посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности"», - заявила она.

Как писал сайт kp.ru, российская Федеральная служба безопасности сообщила, что трое вооруженных нарушителей пытались незаконно пересечь российскую границу со стороны Украины. При попытке задержания они начали стрелять, российские пограничники были вынуждены открыть ответный огонь. В результате один из нарушителей получил смертельное ранение, еще двое сбежали обратно на украинскую территорию.

У нарушителя, который был ликвидирован, были обнаружены автомат, магазин с патронами, прибор ночного видения, рация. Следствие изъяло все эти предметы в качестве вещественных доказательств.

На данный момент СК назначил комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.