Названы проблемы с созданием боевого экзоскелета для армии РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростех сообщил о серьезной проблеме с созданием экзоскелета «Сотника» («Ратник-3») для российской армии – компания не может обеспечить ему электропитание, сообщил глава корпорации Сергей Чемезов. Он не исключил варианта, при котором батарею купят за рубежом.

«Заказчик пока не утвердил официальные требования, поэтому все эти работы носят сейчас инициативный характер. Я хочу с вами согласиться, что проблема с батареей существует… Мы ее сейчас пытаемся решить», - сказал он.

Проблема существует не первый год. Еще в 2017 году, когда впервые предприятие «Сотник» представило экипировку солдата будущего - титановый экзоскелет, там сообщили, что для него нет подходящих электромоторов и достаточно мощного аккумулятора, пишет РИА "Новости".

Чемезов отметил, что сегодня экипировка «Ратник» уже поступает на вооружение ВС России. Это эффективный экзоскелет, который значительно облегчает нагрузку на бойцов. Военные могут нести до 60 килограммов груза в таком костюме.

Солдаты в костюмах «Ратник» тратят меньше энергии при беге и ходьбе на 15%. Нагрузка на опорно-двигательный аппарат снижается на 50%. Точность стрельбы из автоматического оружия увеличивается до 20%.