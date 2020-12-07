Заблудившихся в тундре спасет «Маяк помощи» Фото: МЧС РФ по Якутии

Первый «Маяк помощи» установлен в тундре – между якутскими поселками Черский и Колымский установлена бочка на 200 литров, в которой потерявшиеся охотники, оленеводы или вахтовики смогут найти все необходимое для выживания.

В «маяке» есть средства для розжига, аптечка, продукты, компас и карта, на которой отмечено расстояние до ближайшего населенного пункта. Также там будет инструкция по выживанию.

Попавшие в беду россияне смогут найти «маяк» по пятиметровому флагштоку со светоотражателями.

Как сообщили в МЧС, по чьей инициативе была установлена бочка с припасами, в Якутии между поселками иногда до 400 километров, дорог по большей части нет, и зимой морозы до -50 градусов, поэтому «маяк» может спасти кому-то жизнь.

«Наша разработка предназначена для терпящих бедствие в тундровой, арктической зоне. В зимнее время движение осуществляется по автозимникам на снегоходах, а они нередко выходят из строя», – рассказал Иван Еременко, начальник Черского поисково-спасательного подразделения Якутского филиала МЧС России.

Он уточнил, что среди продуктов есть чай, сахар, консервы и галеты, поэтому человек, попавший в беду, сможет поесть и продолжить путь к ближайшему населенному пункту.

Спасатели местного чрезвычайного ведомства сочли разработку удачной и отправили ее на ежегодный конкурс МЧС.