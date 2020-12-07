Роспотребнадзор продлил до 2022 года правила работы школ и детсадов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роспотребнадзор продлил санитарные правила для образовательных организаций для детей и молодежи, введенные из-за COVID-19, до 1 января 2022 года. Соответствующий указ подписала главный санитарный врач России Анна Попова.

«Постановляю: в постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года… слова "до 1 января 2021 заменить словами" до 1 января 2022 года», - говорится в документе.

В июле ведомство запретило детским и молодежным учреждениям проводить массовые мероприятия для классов, отрядов и прочих групп. Также запрещены массовые мероприятия с привлечением лиц из других организаций.

Школы и детские сады, также как учреждения дополнительного образования должны были составить расписание так, чтобы минимизировать контакты детей, за каждым классом должен быть закреплен свой кабинет. Все должны соблюдать расписание.

7 декабря Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения вакцины от коронавируса «Спутник V». Михаил Мишустин призвал руководство российских регионов приготовиться к ее получению. Необходимо подготовить соответствующую инфраструктуру для доставки.