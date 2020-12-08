Эксперт рассказал, какие нововведения в следующем году ожидают жильцов многоквартирных домов

С нового года, в частности, запрещается эксплуатировать неисправные газовые приборы и без технического обслуживания Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 января 2021 года в России вступают в силу новые правила противопожарного режима, и жильцов многоквартирных домов ждет как минимум десять нововведений, о которых рассказал эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

В частности, по его словам, с нового года будет запрещено хранить личные вещи не только на чердаках многоквартирных домов, но и на цокольных этажах, где жильцы часто хранят запасы на зиму, банки с соленьями и дачные атрибуты.

Кроме того, как рассказал эксперт агентству «Прайм», запрещается эксплуатировать газовые приборы в случае их неисправности и без прохождения технического обслуживания.