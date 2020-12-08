Pfizer предупредила о нехватки вакцины от коронавируса для США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США не хватает вакцины от коронавирусной инфекции немецкой фармацевтической компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer, поскольку ее раскупили другие страны.

Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, американские власти заказали 100 миллионов доз и планировали добрать еще 500 миллионов, однако теперь эти поставки под вопросом, а планы провести вакцинацию большей части американцев могут быть сорваны.

Кроме того, издание сообщает, что из-за проблем с логистикой Pfizer сможет до конца текущего года поставить вдвое меньше доз препарата, чем предполагалось. Возможно только 50 миллионов доз вместо 100 миллиона.

Ранее сообщалось о проблемах с поставкой вакцины в Великобританию из-за недоведенного до конца договора по Brexit. Препараты могут застрять на границе на долгое время.

Напомним, Великобритания первая одобрила вакцины от коронавируса Pfizer и Biontech для использования. На этой неделе, по заявлению британских властей, планируется начало вакцинации населения.

Как писал сайт kp.ru, накануне подачи заявок была закончена третья фаза клинических испытаний вакцин Pfizer и BioNTech, которая показала еще большую их эффективность. Итоговое тестирование показало эффективность препаратов на уровне 95 процентов.