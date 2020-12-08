Эксперты подсчитали индекс салата оливье

Аналитики подсчитали индекс оливье Фото: Иван ПРОХОРОВ

Аналитики подсчитали индекс оливье к Новому году. Специалисты платформы фискальных данных «Такском» сообщили, что стоимость продуктов для приготовления салата на семью из четырех человек составит 355 рублей 60 копеек (средние цены на конец ноября).

Согласно данным исследования, стоимость на популярные новогодние продукты выросла по сравнению с прошлым годом на 7%. Во время своей работы эксперты учитывали данные более чем 23 млрд кассовых чеков.

Для подсчета традиционного предновогоднего показателя аналитики учитывали такие продукты, как консервированные огурцы (59,5 рубля за 500 г), горошек (62 рубля за 380 г), картофель (13,5 рубля за 500 г), морковь (7 рублей за 200 г), куриные яйца (26 рублей за четыре шт.), варёная колбаса (164,4 рубля за 300 г), майонез (19,4 рубля за 200 г) и репчатый лук (3,8 рубля за 100 г), передает RT.

Как отмечают эксперты, больше всего за год цены выросли на морковь. Также подорожали картофель, лук и яйца, передает Москва 24.