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Коронавирус Covid-19

В России число зафиксированных случаев заражения коронавирусом превысило 2,5 миллиона

За сутки выявили 26 тысяч новых заражённых коронавирусом
Ася КУЗНЕЦОВА
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В России за сутки выявили 26 097 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 26 097 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: Мария ЛЕНЦ

В России за минувшие сутки выявлено 26 097 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зафиксированных заражений за всё время пандемии достигло 2 515 009. Оперштаб также сообщает, что новые заражённые есть в каждом из 85 регионов страны. У 19,5% из них не было никаких симптомов коронавируса.

Наибольшее число заразившихся зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области - 5 232, 3 734 и 1 341 человек соответственно.

Выздоровели за сутки ещё 24 938 человека, а за всё время эпидемии коронавируса врачи смогли вылечить 1 981 526 человека.

Число погибших от заражения инфекцией в России достигло 44 159 человек, увеличившись за сутки на 562 смерти.