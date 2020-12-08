Saxo Bank опубликовал «шокирующий прогноз» на 2021 год Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Датский Saxo Bank предрек крах некоторых крупных компаний из-за «перегрева» экономики и запустения мегаполисов после введения властями государств безусловного базового дохода на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Такое мнение эксперты выразили в ежегодном прогнозе «Шокирующие предсказания» во вторник, 8 декабря.

- Пандемия резко усилила накопление долговой нагрузки, это приобрело опасный размах еще во время финансового кризиса 2008 года. Политика практически неограниченного обеспечения ликвидности и смягчения условий финансирования заставила инвесторов переходить на рискованные активы. Склонность к этим рискам поддерживается также ожиданием вакцины от коронавируса, которая сможет запустить экономический рост, - говорится в прогнозах банка.

Эксперты отметили, что во время эпидемии мировая экономика была чрезвычайно «перестимулирована» и после появления эффективной вакцины в нескольких странах она «перегреется». Это может привести к увеличению числа дефолтов по корпоративным бумагам до многолетнего максимума.

В прогнозах говорится, что ликвидация лишних рабочих мест и переход большинства сотрудников на «удаленку» во время пандемии приближает загруженность больших городов к нулю. Вместе с тем развитие технологий приведет к массовой безработице по всему миру, утверждают эксперты.

Кроме того, Saxo Bank в грядущем году предрекает всемирный спрос на цифровой юань, которые спровоцирует сдвиги потоков капитала благодаря искусственному интеллекту.

«Шокирующие предсказания» даткий Saxo Bank публикует каждый год. Это неофициальный прогнозы, которые описывают гипотетически возможные в будущем события в мировой экономике. В прошлом году банк спрогнозировал увеличение цены нефти Brent до 90 долларов за баррель и выход Венгрии из Евросоюза.