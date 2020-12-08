ЦБ обеспокоен «монетизацией невежества» россиян, приходящих на фондовый рынок

Центробанк России выразил обеспокоенность «монетизацией невежества» россиян, приходящих на фондовый рынок.

По словам первого заместителя председателя ЦБ Швецова, при уходе от сбережений в инвестиции растут риски, для этого нужно больше времени и опыта, в то время как многие участники рынка не объясняют это гражданам.

«Что нас беспокоит? Нас беспокоит, что, возможно, не все граждане понимают, что, уходя из сбережений, они уходят в инвестиции, а это другой профиль рисков, другой профиль знаний», - заявил зампред ЦБ РФ в ходе конференции АКРА и ИД «Коммерсантъ».

По словам Швецова, чтобы добиться успеха на фондовом рынке и в депозитных операциях, необходимо совершенно иное количество времени, опыта и квалификации. Однако на Московской бирже по итогам ноября счета открыли более 560 тысяч человек, а общее число инвесторов – физических лиц превысило 8 миллионов человек.