Попова: мы сделали все, чтобы школьники смогли учиться очно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти России сделали все возможное, чтобы школьники смогли учиться очно даже во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Радио «Комсомольская правда»

- Ограничения в школах до 2022 года - это не ограничения, а правила, которые позволяют не заболевать. Все правила написаны в начале лета, школы успели подготовиться, сделано все так, чтобы как можно меньше контактировали вне класса. У нас это получается, заболеваемость детей после начала сентября в течение двух недель росла, аденовирусы и прочее, а потом пошла на спад. Продление сориентировано на то, что такое правило, обучение очного, оно себя оправдало. Весной, если изменится, то поправим. Мы сделали все, чтобы школьники смогли учиться очно, - рассказала Анна Попова kp.ru.