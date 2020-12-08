Новый серебристый монолит обнаружили в Германии Фото: REUTERS

Очередной монолит неизвестного происхождения обнаружили на этот раз в немецкой федеральной земли Гессен.

Как передает Hessenschau, сверкающий серебристый столб монолит нашли прохожие на краю пашни в коммуне Зульцбах. Внутри монолита находится деревянная конструкция.

Столб-монолит в Германии стал седьмым по счету подобным объектом. Напомним, сегодня, 8 декабря, появилось сообщение о трехметровом металлическом сооружение, найденном в руинах церкви Сантьяго в испанском муниципалитете Айльон, расположенном в центре страны. Монолит был очень похож на те, что таинственно появлялись и исчезали последние несколько недель по всему миру. Днем ранее загадочный монолит появился в Великобритании на острове Уайт и голландской провинции Фрисландия, а еще раньше такие загадочные столбы обнаружили в Румынии и США.