Анна Попова предупредила об опасности коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Радио «Комсомольская правда» предупредила об опасности коронавируса.

- Это тяжелый вирус, он передается с маленькой каплей, которую не видно глазом. И передается, если образуется облако из капелек - аэрозольное облако. Есть три случая заражения хора в трех разных странах - США, Германии и Корее. После окончания оказывалось, что 80 % всех заражены. Пение - это форсированный выдох, - объяснила глава ведомства.