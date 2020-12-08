Путин подписал закон об удалённой работе

Владимир Путин подписал закон, регулирующий работу в дистанционном режиме Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о дистанционной работе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступит в силу 1 января 2021 года.

Закон обязывает работодателя обеспечить сотрудника оборудованием для удалённой работы и возмещать расходы, необходимые для работы дома - например, оплату интернета. Работодатель также сможет переводить сотрудников на удаленку в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия.

Помимо этого, в законе сказано, что работника можно уволить за прогул. Прогулом считается, если сотрудник не выходит на связь более двух рабочих дней подряд без уважительной причины.

Проект закона о регулировании удаленной работы подготовили спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов.

Закон предусматривает разделение удалённой работы на три основных вида: полностью дистанционную работу, временную и комбинированную. Временная удалёнка подразумевает, что сотрудник будет выполнять все свои обязанности по трудовому договору под контролем работодателя, но вне своего стационарного рабочего места. При комбинированной удалёнке совмещается работа на рабочем месте и дистанционная.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, Путин поручил усовершенствовать регулирование удалённой работы с соблюдением баланса интересов работников и работодателей