«Прогноз в наших руках»: Попова рассказала, как снизить прирост зараженных коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала, как снизить прирост зараженных коронавирусом и добиться позитивного прогноза по ситуации с пандемией в России.

- Ввели обязательный масочный режим с 16 октября - наступила фаза стабилизации. Потихонечку темп прироста снизился. Если сейчас нарушим все, пойдем за подарками в магазин, нарушения запреты, то будут последствия. Весь прогноз - в наших руках, - предрекла глава ведомства.