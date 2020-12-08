Россия вошла в десятку ведущих стран по качеству школьного образования Фото: Мария ЛЕНЦ

Россия вошла в топ-десять стран по итогам исследования качества школьного математического и естественно-научного образования TIMSS. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Мы предварительно посмотрели результаты исследования TIMSS 2019 года. Мы можем однозначно сказать, что лидерские позиции российского школьного образования сохраняются, и мы остаемся по качеству исследования TIMSS в десятке ведущих стран мира», - сказал глава Минпросвещения.

Кравцов отметил, что полученные данные говорят о сохранении школ России именно в части фундаментальной подготовки, без которой невозможно сформировать навыки XXI века, soft skills. По его словам, итоги исследования TIMSS позволяют выполнить показатель по вхождению в десятку ведущих стран мира по качеству образования, поставленный президентом России Владимиром Путиным.

Международное исследование качества школьного математического и естественно-научного образования TIMSS позволяет сравнить уровень и качество знаний в данных областях учащихся четвертых и восьмых классов школ разных стран. Такое исследование проводится раз в четыре года, так представлены итоги исследования, которое проводилось в апреле прошлого года. Четыре года назад Россия также вошла в десятку лучших стран по итогам исследования.