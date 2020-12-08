«На него упало дерево. Нашли только вечером»: В Фряново трагически погиб Заслуженный врач России

82-летний Вадим Розенталь с утра ушел пилить деревья и скончался от черепно-мозговой травмы. Фото: www.diettest.ru

На даче в окрестностях подмосковного города Фряново трагически погиб Заслуженный врач России Вадим Розенталь. На 82-летнего мужчину упало дерево. ЧП произошло в СНТ «Озерное».

- Вадим Михайлович приехал из Москвы на дачу, с утра пошел пилить за границами своего участка старые сухие деревья, - рассказали корреспонденту «Комсомольской Правды» в клинике «Институт экологической реабилитации», которую Розенталь основал несколько лет назад. На даче пенсионер был один. При этом телефон, уйдя оставил в доме. Родственники и коллеги не могли ему несколько часов дозвониться, - говорит наш собеседник.

Кто-то из близких приехал на дачу, не найдя Розенталя в доме, пошел иска т и нашел лежащим под деревом на окраине леса.

- Мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму и скончался на месте, - пояснил источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло еще 8 октября, но о нем стало известно только сейчас.

Вадим Розенталь родился в 1938 году, в 1961-м окончил 1-й Московский Медицинский институт имени Сеченова. Заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, за участие в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС был награжден орденом «Знак Почета». 12 лет в качестве главного специалиста возглавлял лабораторно-диагностическую службу Минздрава РСФСР (позднее - Минздрава РФ). Имел несколько десятков патентов в области диагностической медицины.