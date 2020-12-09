Эксперт назвал преимущества российской вакцины перед иностранной

Иммунолог назвал преимущества российской вакцины перед иностранной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во всем мире продолжается гонка вакцин. Сейчас по совокупности различных критериев лидирует Pfizer/BioNTech. Во многом это связано с тем, что у «Пфайзера» как мирового фармгиганта есть мощнейшая «рыночная сила» - партнеры-производители во многих странах мира, опыт производства сложных лекарств и прочее.

Но и российский "Спутник V" имеет свои преимущества.

- Серьезный плюс – это гораздо более приемлемая температура хранения и перевозки отечественного препарата. Не требуется минус 70 градусов, как заявляли разработчики Pfizer/BioNTech изначально, - рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью kp.ru.

Еще одним преимуществом, по его словам, может стать цена. Pfizer/BioNTech заявил стоимость в 39 долларов за курс при поставке не менее 100 млн доз (примерно 2 867 рублей). Российский "Спутник V", в свою очередь, стоит 1942 рубля за две дозы. Для внешнего рынка было объявлена цена в 10 долларов за одну дозу. То есть может получиться даже дешевле, чем сейчас для российских граждан - по ценам госзакупок (около 1 470 руб. за две дозы).