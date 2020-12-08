Таиланд отменил ограничения по странам для долгосрочных туристических виз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Таиланда отменило ограничения на выдачу специальной долгосрочной визы туристам из стран с низким уровнем распространения коронавирусной инфекции. Теперь документы на получения долгосрочной визы могут подать граждане всего государств вне зависимости от эпидемиологической обстановки. Об этом во вторник, 8 декабря, говорится коммюнике по итогам заседания кабмина государства.

Власти Таиланда одобрили данную инициативу МВД, однако сроки вступления ее в силу пока не уточняются. Одобрить идею решили, потому что данной визой воспользовалось меньше людей, чем ожидалось: по специальной туристической визе в страну въехали всего 825 человек 29 национальностей.

- Кабмин проводит политику стимулирования экономики, особенно туристического сектора, который хочет привлечь иностранцев с высокой покупательной способностью. В грядущем сезоне это очень поможет, поэтому поправки посоветовали утвердить, - отметили представители министерства по итогам заседания.

Тем временем, всем прибывающим в Таиланд иностранцам необходимо пройти двухнедельный карантин стоимостью от 931 до 9,6 тысячи долларов. Кроме того, существует перечень определенных документов для получения долгосрочной визы: медицинская страховка на сумму до 13,3 тысячи долларов, страховой полис с покрытием лечения от коронавируса на 100 тысяч долларов и подтверждение оплаты проживания после платной изоляции или копия документа на имеющуюся в королевстве недвижимость.

Напомним, в сентябре власти Таиланда одобрили введение долгосрочных виз, продолжительно пребывания в стране по которым составляет 90 дней. Визу можно продлить дважды, то есть до 270 дней или девяти месяцев. Стоимость визы, не имеющей возрастных ограничений, составляет 66 долларов.