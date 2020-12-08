Россельхознадзор запретит импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россельхознадзор запретит импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана - из-за обнаружения в продукции южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. Запрет начнет действовать с 10 декабря этого года. Об этом в сообщении ведомства во вторник, 8 декабря.

Представители службы отметили, что неоднократно информировали Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о найденных в яблоках и томатах карантинных объектах.

- Только с 22 октября по сегодняшний день мы зафиксировали 17 случаев обнаружения карантинных для ЕАЭС объектов - южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. Для сохранения фитосанитарного благополучия Россельхознадзор вынужден с 10 декабря 2020 года запретить ввоз на территорию России томатов и яблок азербайджанского происхождения, - говорится в сообщении.

Надо отметить, что Азербайджан является значительно крупным поставщиков растительной продукции в РФ. По данным ФТС, импорт охлажденных томатов в Россию из Азербайджана в прошлом году составил почти 31% от общего объема импорта данной продукции.