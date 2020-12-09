Эрдоган призвал УЕФА принять меры против арбитра, оскорбившего турецкий ФК «Истанбул»

Матч Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Истанбул» в Париже был прерван из-за расистского скандала Фото: REUTERS

После того, как встреча футболистов французского клуба «Пари Сен-Жермен» и турецкой команды «Истанбул Башакшехир» в Париже была прервана из-за расистского скандала, президент Турции Реджеп Эрдоган призвал УЕФА расследовать инцидент и наказать арбитра, который оскорбил игроков.

«Я осуждаю расистские высказывания, сделанные в отношении Пьера Вебо, одного из членов технической команды «Башакшехира». Я верю, что УЕФА примет необходимые шаги», - написал Эрдоган на своей странице в Twitter.

Он добавил, что Турция «безоговорочно выступает против расизма и дискриминации в спорте и во всех других сферах жизни».

Напомним, как писал сайт kp.ru, матч Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Истанбул» пришлось остановить из-за того, что резервный судья Себастьян Колцеску допустил расистское высказывание в адрес темнокожего помощника тренера «Истанбула» Пьера Вебо. Турецкая команда в знак протеста решила уйти с поля, решение соперников поддержали и игроки «ПСЖ».

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Расистский скандал вмешался в Лигу чемпионов. Шла 13-я минута матча «ПСЖ» – «Истанбул», как второй тренер турецкой команды Пьер Вебо стал громко возмущаться и кричать, что его назвали «негром». Форвард «Истанбула» Демба Ба побежал к главному арбитру, выражая недовольство. Но первое время никто не мог понять, что происходит (подробности).