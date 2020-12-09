Илон Маск стал вторым в списке миллиардеров по данным Forbes

Илон Маск стал вторым в списке богатейших людей мира по данным Forbes. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал вторым в списке миллиардеров Forbes Real-Time опередив создателя Facebook Марка Цукерберга.

По данным Forbes, во вторник состояние Маска выросло на 1,6 миллиарда долларов и составляет 144,7 миллиарда долларов, а по данным BBI - на 1,84 миллиарда долларов, до 157 миллиардов долларов. Ему принадлежит около 21% акций Tesla, которые с начала года взлетели в цене более чем в семь раз, хотя еще в начале года аналитики предвещали кризис бизнеса Маска.

Ранее сообщалось, что несмотря резкий подьем цен акций Маска на бирже, «герой нашего времени» сменил место жительства. Маск предпочел солнечной Калифорнии менее ясный Техас. Специалисты полагают, что Маск таким образом решил сэкономить, так как подоходный налог в Техасе ниже.