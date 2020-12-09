Китайская вакцина от коронавируса зарегистрирована в ОАЭ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ заявило об официальной регистрации инактивированной вакцины против коронавируса, разработанной китайской компанией Sinopharm. Вакцина показала эффективность в 86%.

"Регистрация этой вакцины была проведена в ответ на заявку от компании Sinopharm CNBG", - сообщает эмиратское агентство WAM.

Медики не выявили проблем, касающихся безопасности применения препарата.

Власти ОАЭ в сентябре разрешили прививать от коронавируса медиков, работающих с пациентами COVID. Министерство здравоохранения и профилактики тогда отмечало, что вакцина "полноценная и полностью соответствует всем законам и регулирующим правилам".

Министерство здравоохранения ОАЭ ранее заявило, что более 30 тысяч человек 125 наций стали добровольцами клинических испытаниях разработанной китайской компанией вакцины от коронавируса. Побочных эффектов у них зафиксировано не было.

Первая вакцина от коронавируса в мире была зарегистрирована центром имени Гамалеи.