Губернатор Александр Моор: Социальная сфера – главный приоритет бюджета Тюменской области на 2021 год

Губернатор Александр Моор рассказал о главных приоритетах бюджета Тюменской области на 2021 год. Фото: Максим ГРИГОРЬЕВ/ТАСС.

В бюджете Тюменской области на 2021 год главный приоритет отдан социальной сфере. Об этом губернатор Александр Моор сообщил 9 декабря во время круглого стола Экспертного института социальных исследований, посвященного социально ориентированным бюджетам регионов. Александр Моор привел в пример недавно проведенное социологическое исследование: несмотря на пандемию коронавируса и достаточно тяжелый год, 87% жителей Тюменской области признались, что чувствуют себя счастливыми. Примечательно, что это рекордный уровень индекса счастья, зафиксированный за последние годы в регионе. «Это больше, чем в прошлом году», - отметил губернатор и предположил: вероятно, это связано с тем, что во время пандемии люди переосмысливают многие ценности.

Больше всего жителей Тюменской области волнуют здравоохранение и проблема безработицы. По словам Александра Мора, бюджет региона на ближайшие три года формировался с учетом запросов населения. Главными приоритетами по-прежнему останутся доступное здравоохранение, возможность для людей заниматься спортом и давать своим детям качественное образование.

Как отметил Александр Моор, до недавнего времени проблема безработицы в Тюменской области не являлась острой. Но пандемия COVID-19 внесла свои коррективы.

- В 2020 году, в марте-апреле (начало ограничений из-за пандемии), безработица стала расти. Поэтому снижение его уровня остается для нас приоритетом, - подчеркнул губернатор.

Во время пандемии правительство региона разработало целый пакет мер по созданию новых рабочих мер и поддержки малого и среднего бизнеса. Эта помощь оказалась своевременной: после того, как число вакансий на рынке труда увеличилось, уровень безработицы начал снижаться. Александр Моор рассказал, что в Тюменской области планируется создать особую экономическую зону, которая позволит привлечь в регион инвестиции и создать новые рабочие места. Основа экономики Тюмени – промышленность, обрабатывающие производства и нефтегазовый сектор.

- Только постоянное развитие экономики позволит нам решать все социальные задачи, которые перед нами стоят, и социальные обязательства, которые на себя перед жителями берем, - отметил глава региона.