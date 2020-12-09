Врач объяснила, что будет если выпить спиртного до прививки от COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач объяснила, что будет если накануне прививки от коронавируса выпить алкоголь. Врач-иммунолог, аллерголог, гематолог, кандидат медицинских наук Ксения Бочарова уверена, что ни к чему хорошему такие эксперименты не приведут. Спиртное может стереть эффект от вакцинации или привести к неожиданным последствиям.

- Спиртное кратковременно подавляет иммунные реакции в организме. Все зависит о дозы и индивидуальных особенностей пациента. Поэтому давать каике-то гарантии при таком раскладе невозможно, - рассуждает врач.

Нельзя забывать, что алкоголь приводит к обезвоживанию организма. Эти два фактора могут стать толчком к возбуждению уже имеющихся хронических заболеваний.

- Поэтому, когда мы говорим о вакцинации, мы ожидаем, что при введении вакцины в организм, выработаются защитные клетки памяти и антитела. Алкоголь может подавить их выработку, - отметила Бочарова в беседе с Пятым каналом.

Соответственно, алкоголь может помешать формированию должного объема защитных клеток после вакцинации.

В Роспотребнадзоре советуют отказаться от спиртного за 14 дней до прививки, а после процедуры не употреблять алкоголь 42 дня.

Накануне директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что алкоголь, безусловно вреден при вакцинации, но бокал шампанского на новый год выпить все же можно, пишет газета "Известия".